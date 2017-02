La communauté sénégalaise d’Italie s’indigne pour non-assistance suite au décès de Dame Faye dans le drame de l’hôpital Rigopiano

Le corps de notre compatriote Dame Faye mort dans le drame de l'Hôtel Rigopiano est transféré ce jour vers le Sénégal. Mais les conditions de ce rapatriement n’ont pas plu à ses compatriotes vivant en Italie. Carc’est grâce aux cotisations de ces derniers que le transfert a pu se faire.



Les Sénégalais d’Italie dénoncent une non -assistance de la part des autorités italiennes et selon les informations reçues, les autorités italiennes n’ont rien fait pour les assister après ce drame. Au moment où des médias occidentaux dont Euronews, parlait d’une enquête judiciaire pour homicide involontaire qui aurait été ouverte.



Et qui chercherait à établir d‘éventuelles responsabilités et à déterminer si le drame aurait pu être évité. Pour rappel, une avalanche a frappé l'hôtel Rigopiano à Farindola, dans la région montagneuse des Abruzzes (Italie centrale), provoquant « plusieurs morts ». Les secouristes ont retiré le premier corps de l'hôtel enseveli sous la neige. Et ce n’est quelques jours après que le décès de notre compatriote Dame Faye a été officialisé par les autorités consulaires du Sénégal présentes en Italie.



source: Khary Diene