La communauté soninké s’engage à soutenir Macky Sall lors des prochaines élections

La communauté soninké a sonné la grande mobilisation en rassemblant plusieurs de ses responsables et notables pour une audience avec le président de la République, Macky Sall. Lors de cette rencontre, il y a eu les représentants des villages soninké à travers le pays, de responsables politiques, coutumiers et religieux comme l’imam Abdoulaye Cissé, Sadio Cissé Idrissa Diabira (directeur de l’Adpme), Baba Tandian (patron de l’imprimerie Tandian)…



Selon Baba Tandian, cette communauté est présente sur plusieurs secteurs d’activité, travaille sans faire de bruit et n’a pas l’habitude d’exiger quoi que ce soit de l’Etat.



Pour sa part, le président Macky a reconnu l’impact de cette communauté au plan économique avec une diaspora caractérisée par son dynamisme et des envois d’argent très utiles pour le pays.



Dans les différentes interventions, les responsables dont l’imam Abdoulaye Cissé sont revenus sur un acte qu’a posé le chef de l’Etat, il y a quelques mois en allant prier dans la mosquée soninké. Cela constitue, à l’en croire, une marque de reconnaissance du président de la République à l’égard de leur communauté.



Compte tenu de cela, ils se sont engagés à soutenir Macky Sall lors des prochaines élections



L’As