La conversion des devises

Nous pestons souvent contre notre franc CFA et nous débattons parfois pour le convertir en euros ou en dollars, cependant, nous ne réalisons pas la chance que nous avons par rapport à nos aïeux des époques de la traite. Vers le milieu du XVIIIe siècle, parallèlement au troc, on commença à utiliser des pièces de monnaie. En 1715, les transactions se faisaient à l’aide de pataques. On désignait sous ce nom la monnaie de Batavia, celle d’argent du Brésil et celle de Turquie ! La pataque de Hollande valait 3 £ et 1 sou à Gorée. Chez les Noirs, elle valait autant qu’une piastre gourde, laquelle valait en France 5 £ et 5 sous. En 1715, la pataque d’Allemagne à 48 sols valait en France 2 £ 8 sous et 4 £ au Sénégal et à l’Escale du Désert. Durant la période révolutionnaire, Blanchot dut prendre des mesures pour lutter contre l’« agiotage » (trafic sur le cours des changes). La population était avisée par voie d’affichage et par crieur public en wolof des sanctions encourues par ceux qui refusaient d’accepter les pièces de 6 £ 3 deniers et 30 sols pour leur valeur réelle. Le numéraire faisant défaut, les piastres furent coupées en 4 parties égales, chaque morceau ayant la valeur d’un quart de piastre soit 30 sols. En 1802, les piastres espagnoles non coupées ne furent plus admises pour les règlements.



