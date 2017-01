La corruption en Afrique, un recul au Sénégal, Burkina et en Côte d’Ivoire La corruption en Afrique serait en régression. Dans la zone Afrique de l’Ouest, le Sénégal, le Ghana, le Burkina Faso ou encore la Côte d’Ivoire figurent parmi les meilleurs élèves, selon Transparency International, relayé par l’Agence Ecofin.

Pour l’année 2016, c’est 176 pays dans le monde qui figurent dans le rapport de l’agence sur la corruption. L’Afrique est bien représentée dans le classement de ces pays qui refuse de s’acheter de façon résolue une bonne conduite. Le Botswana se démarque cependant avec la palme du bon élève chez les moins corrompus du continent africain.



Il est 1er classement continental avec rang de 35e mondial. Le Cap Vert arrive sur la deuxième marche de ce podium et il est suivi de l’Île Maurice (3e Afrique – 38e Monde) et le Rwanda (3e et 50e ex aequo au Monde).



Il faut aller à la 7e place pour découvrir un pays d’Afrique de l’Ouest, le Sénégal (64e mondial). Le Ghana et le Burkina Faso arrivent respectivement à la 9e et 10e place de ce top 10 africain (70e et 72e mondial) des meilleurs élèves. Avec sa 95e place dans le monde, le Benin est 15e de ce classement africain de Transparency International. Le Niger 17e et la Côte d’Ivoire 19eme. À l’échelle mondiale, ils sont 101e et 108e.



Il y a une mauvaise conscience au Mali (23eA – 1116eM), Togo (23eA – 116eM). Les efforts du président Muhammadu Buhari paient au Nigéria (28eA – 136eM), mais lentement. La Guinée (29eA – 142eM) et la Mauritanie (29eA – 142eM) sont gangrenées par la corruption.



Selon José Ugaz, président de Transparency International : «Dans beaucoup de pays, les populations ne parviennent pas à satisfaire leurs besoins les plus élémentaires et vont se coucher affamées chaque nuit à cause de la corruption, pendant que les puissants et les corrompus mènent un train de vie somptueux.»



Malgré un classement qui ne manquera pas de créer de l’optimisme dans l’esprit de certains, le recul de la corruption en Afrique est parfois moins réel que ce que croient les agences de notation. Cette pratique est monnaie courante dans toutes les couches de la société, ce rend difficile l’exécution de programmes parfois très ambitieux pour lutter contre cette pratique. Classement 2015 : 2015_CPI_data



source:cridem



Le classement 2016 des pays africains les plus corrompus :



Classement Africain Pays Classement mondial



1er Botswana 35ème



2ème Cap Vert 38ème



3ème Maurice 50ème



3ème Rwanda 50ème



5ème Namibie 53ème



6ème Sao Tomé & Principe 62ème



7ème Senégal 64ème



7ème Afrique du Sud 64ème



9ème Ghana 70ème



10ème Burkina Faso 72ème



11ème Tunisie 75ème



12ème Lesotho 83ème



13ème Zambie 87ème



14ème Libéria 90ème



14ème Maroc 90ème



16ème Bénin 95ème



17ème Gabon 101ème



17ème Niger 101ème



19ème Côte d’Ivoire 108ème



19ème Ethiopie 108ème



19ème Algérie 108ème



19ème Egypte 108ème



23ème Mali 116ème



23ème Tanzanie 116ème



23ème Togo 116ème



26ème Malawi 120ème



27ème Djibouti 123ème



27ème Sierra Leone 123ème



28ème Nigeria 136ème



29ème Guinée 142ème



29ème Mauritanie 142ème



29ème Mozambique 142ème



32ème Cameroun 145ème



32ème Gambie 145ème



32ème Kenya 145ème



32ème Madagascar 145ème



36ème Ouganda 151ème



37ème Comores 153ème



38ème Zimbabwe 154ème



39ème RD Congo 156ème



40ème Burundi 159ème



40ème Republique centrafricaine 159ème



40ème Tchad 159ème



40ème Congo 159ème



44ème Angola 164ème



44ème Erythrée 164ème



46ème Guinée Bissau 168ème



47ème Libye 170ème



47ème Soudan 170ème



49ème Soudan du Sud 175ème



50ème Somalie 176ème

