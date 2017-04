On avait entendu parler de la cosmogonie grecque ou de la cosmogonie hindou et plus près de nous de la cosmogonie dogon, mais la cosmogonie sérère nous était absolument inconnue. Aussi, vous me pardonnerez de ne pas commenter cette illustration qui provient de « la Civilisation Sereer - Paangol » du père Henry Gravrand, publié en 1992.





