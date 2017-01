La dame K. Mbaye écope de 45 jours de prison pour avoir lacéré le visage de sa voisine à l’aide d’une lame de rasoir Chassé le naturel, il revient toujours au galop. Une mauvaise réputation pour la dame Kadja Mbaye, femme belliqueuse comme décrite par ses voisins. Kadja qui dans un passé récent avait déjà purgé une peine de 15 jours pour coups et blessures volontaires, a remis ça. Les fait se sont déroulés à Jaxxay le dimanche 1er janvier 2017.

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Janvier 2017 à 10:02 | | 0 commentaire(s)|

Pour une banale histoire, Kadjia et sa voisine Adji Diallo, son unique amie dans le quartier, en sont venus aux mains. Séparée lors de cette violente altercation, la prévenue Kadja Mbaye, qui est venue comparaître au tribunal départemental de Rufisque, avec son bébé, n’a rein trouvé de mieux que de lacérer le visage de sa voisine à l’aide d’une lame de rasoir, pour ainsi assouvir sa vengeance.



Selon la victime, celle qui était pourtant sa meilleure amie, l’a interceptée au seuil de la boutique du coin, pour lui régler son compte. Appelé à la barre, le mari de la prévenue a tenté de disculper son épouse. « Je ne lui connais pas cette attitude ». Nous n’avons jamais eu de problème de ménage depuis notre union et Adji est sa meilleure amie à Jaxxay", a- t-il dit en tentant d’innocenter sa femme.



Malgré l’intervention du mari, le représentant du ministère public, qui s’est dit sensible au nourrisson que portait la dame, a requis l’application de la loi. Finalement, a reconnu Kadja Mbaye coupable avant de la condamne à 45 jours de prison fermes.



Source Vox Populi

