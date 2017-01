La date de l`effectivité de la baisse du prix de l’électricité enfin connue… En annonçant une baisse de 10% sur les prix de l’électricité, lors de son message de Nouvel An, le chef de l’État avait déclaré que celle-ci serait effective dès le premier bimestre de 2017. Le directeur général de la Senelec, Makhtar Cissé, vient de se montrer plus précis.

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Janvier 2017 à 09:42 | | 0 commentaire(s)|

« Le Président a pris la décision de baisser de 10% le prix de l’électricité, à compter du premier bimestre, a rappelé le patron de la Senelec. Vous savez que la facturation, c’est tous les deux mois. Comme la baisse c’est pour 2017, c’est en payant les consommations de janvier et février que vous la ressentirez. » Donc rendez-vous en mars.



Makhtar Cissé ajoute : « Les modalités sont en train d’être définies avec Senelec. Nous allons proposer une nouvelle grille tarifaire qui intègre ces 10% de baisse. »



(Source : Sud Quotidien)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook