La déclaration de politique générale d’Idrissa Seck, introuvable

Décidément, le destin s’acharne sur le patron de Rewmi. En effet, après de nombreux départs de ses responsables au sein du parti, c’est au tour de sa déclaration politique qui s’évapore dans la nature. Le journal Les Echos dans son édition de ce mardi, nous apprend que la plateforme, inaugurée le 3 février 2003, comporte 3765 documents, 1705 lois et 14 Déclarations de politique générale. Les Discours de tous les chefs du gouvernement du Sénégal indépendant, depuis l’instauration du poste de Premier ministre, y figurent sauf un, celui d’Idrissa Seck (2002-2004).



«On a beau chercher, cette Déclaration de politique générale de 21 pages, lue devant la représentation nationale le lundi 3 février 2003 par Idrissa Seck, ne figure nulle part sur le site des archives de l’État du Sénégal. Pourtant, le document a bien été inséré dans la plateforme.» Heureusement, Les Échos souligne que le discours d’Idy est disponible sur le site de l’Assemblée nationale. Une occasion de le replacer sur la plateforme du Centre de documentation et d’information sur les institutions et la gouvernance, la station où il doit également figurer.



Apres cette annonce, des recherches plus poussées nous ont montré qu'effectivement, aucune trace de la Dpg de l’ancien maire de Thiès ne subsiste. De Abdou Diouf à Mahammad Dionne, en passant par Habib Thiam, Mamadou Lamine Loum, Moustapha Niasse, Mame Madior Boye, Macky Sall, Hadjibou Soumaré, Souleymane Ndéné Ndiaye, Abdoul Mbaye et Mimi Touré, tout le monde a laissé des traces sauf le Premier ministre de Wade de 2002 à 2004. Affaire a suivre …







Les Echos