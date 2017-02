La déclaration inquiétante du conseiller de Donald Trump, Steve Bannon: "Nous serons en guerre avec la Chine dans cinq à dix ans

Steve Bannon, ancien directeur du site d’informations lié à l’extrême-droite Breitbart News, est devenu suite à l’élection de Donald Trump, conseiller du 45e président des États-Unis. L’homme a même obtenu une place de choix en tant que membre du Conseil de sécurité nationale, le groupe le plus important concernant la politique sécuritaire et étrangère des États-Unis. Bref, ce suprémaciste de 62 ans est un véritable pion influent au sein du gouvernement Trump.



Mais outre ses positions ultra-nationalistes et pour le moins rétrogrades, l’homme inquiète aussi par ses déclarations sur la politique étrangère. De nombreux médias américains ont ainsi retrouvé des extraits d’un podcast que Steve Bannon présentait à l’époque de Breitbart News, durant la campagne présidentielle américaine. En mars 2016, il affirmait ainsi qu’une guerre semble se profiler entre les États-Unis et… la Chine. « Nous allons vers une guerre dans la Mer de Chine méridionale dans cinq à dix, non ? », lance-t-il. « Il n’y a aucun doute là-dessus. Ils mettent tout simplement leurs porte-avions sur la mer et placent des missiles dessus. Ils viennent ici, aux États-Unis, devant notre visage, et vous comprenez ô combien le visage est important, et disent qu’il s’agit d’une ancienne mer qui leur appartient ».



Une déclaration qui ne risque de ne pas plaire aux Chinois, qui ont déjà peu apprécié les récentes déclarations de Donald Trump sur la Chine. Cela fait de nombreuses années que les tensions sont de plus en plus vives entre la Chine, les États-Unis et le Japon concernant les territoires marins dans l’Océan Pacifique. La Chine réclame notamment une partie de la Mer de Chine méridionale.



source: sudinbe