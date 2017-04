(La délégation des pauvres auprès du Prophéte PSL)

Le musulman démuni doit se dire que la pauvreté peut être meilleure que la richesse ; son devoir c’est de chercher à gagner quelque chose pour aider les autres musulmans ; mais s’il n’arrive pas à son but, qu’il sache que c’est cela la volonté de DIEU ; c’est donc ce qui est bien pour lui.



Du vivant du Prophète (Anleyhi-s-salaatu wa-s-salaam), les pauvres avaient mandaté auprès de lui une délégation chargée de lui dire que les riches sont plus favorisés car, ils prient comme les pauvres et s’acquittent de toutes les autres obligations au même titre qu’eux, et si l’Islam a besoin de chevaux ou d’armes pour la bataille, ils se hâtent de lui en procurer alors que les pauvres eux n’ont pas les moyens de le faire.



Le Saint Prophète (Anleyhi-s-salaatu wa-s-salaam) répondit : «les pauvres ont 3 avantages que les riches n’ont pas » :

1°) Les pauvres entreront au Paradis alors que les riches seront soumis à un hisàb (règlement de comptes) pendant 70 ans.

2°) Si le pauvre dit une seule fois «Subhaana-l-laahi wal hamduli-l-Laahi, wal laa ilaaha ila-l-Laahu, wa-l-Laahu Akbar» le riche devra le répéter 100 fois pour obtenir la même récompense.

3°) Si un pauvre et un riche entrent ensemble au Paradis, la maison du pauvre sera, comparée à celle du riche, située en hauteur comme les étoiles le sont par rapport à la terre.

Un vrai musulman ne doit pas ressentir de la peine dans ce bas monde. Il ne doit pas penser qu’il a été lésé par la perte d’un bien mondain. Il doit considérer que tout ce qui peut lui arriver ici-bas, est la volonté de son SEIGNEUR et il ne sait pas pourquoi DIEU a fait cela. Et puisqu’il croit et craint son SEIGNEUR, il doit savoir que c’est ce qui peut lui arriver de meilleur. Donc, s’il obtient ce qui est meilleur pour lui-même, si c’est apparemment douloureux ou pénible ici-bas, ce sera délicieux demain. Si l’homme pense continuellement au Jour du rassemblement dans la cour de DIEU, il finira par corriger tous ses défauts, il lui sera difficile de transgresser.



L’homme doit savoir que ce qui est meilleur pour lui ici-bas et dans l’au-delà, c’est de désirer pour tous les autres ce qu’il désire pour soi-même.