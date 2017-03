Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte La demande d’adhésion du Maroc à la CEDEAO décryptée par Jeune Afrique Rédigé par la rédaction le 14 Mars 2017 à 21:48 | Lu 412 fois La demande d’adhésion du Maroc à la Commission Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) est une étape de plus dans l’ambitieuse stratégie africaine élaborée par le Roi Mohammed VI, écrit Jeune Afrique dans sa dernière édition.

« Après la grand-messe d’Addis-Abeba, le Maroc a enchaîné en lançant une nouvelle grande annonce, le 24 février, depuis la Guinée », rappelle l’hebdomadaire dans un article intitulé « Marocafique (acte II) », notant que le Roi Mohammed VI a donné ses Hautes instructions pour introduire une demande d’adhésion du Maroc à la CEDEAO, un ensemble régional réunissant quinze pays du continent.

Après une requête officielle déposée auprès de la chef d’Etat libérienne et présidente en exercice de la CEDEAO, Ellen Johnson Sirleaf, l’ambassadeur du Maroc au Nigeria Moha Ou Ali Tagma a présenté, quelques jours plus tard, ses lettres de créance à Marcel Alain de Souza, président de la Commission de la CEDEAO pour y représenter le Maroc, rappelle le magazine, notant que par cette adhésion, le Royaume entend peser effectivement au sein des instances de l’Union africaine.

Citant une récente étude réalisée par l’agence Ecofin, le magazine souligne que l’adhésion du Maroc à la CEEAO permettrait de faire de l’ensemble régional, la seizième puissance économique mondiale, dépassant ainsi la Turquie et faisant jeu égal avec l’Indonésie.

En plus, les synergies entre l’économie marocaine et celles des pays de la communauté devraient insuffler une nouvelle dynamique à la croissance dans la région, relève l’hebdomadaire.

Le ministre de l’Economie et des Finances Mohamed Boussaid a expliqué à Jeune Afrique que « les complémentarités sont réelles et à portée de main dans plusieurs domaines, comme les énergies, les mines et l’agriculture », notant qu’après l’adhésion, un long processus de négociations sera entamé pour discuter des paramètres techniques, comme l’harmonisation des tarifs douaniers.

Pour sa part, Cherkaoui Roudani, professeur universitaire spécialiste des relations internationales, relève qu’en devenant membre à part entière de cette communauté, le Maroc pourrait se positionner comme un acteur incontournable dans les échanges entre la CEDEAO et le reste du monde, notamment avec ses partenaires stratégiques habituels.

« L’illustration la plus marquante de cette synergie économique est le prolongement du gazoduc nigérian, qui devrait relier de nouveaux pays de la zone, jusqu’en Europe, en passant le long des côtes marocaines », explique enfin l’hebdomadaire, faisant savoir que le site de la CEDEAO évoque déjà la finalisation des études préliminaires de ce projet d’envergure.

(avec MAP)

