« La démocratie a parlé », selon Augustin Senghor sur la défaite de Hayatou

La défaite d’Issa Hayatou est assimilée au choix de la démocratie, selon Augustin Senghor. « La démocratie a parlé », lit-on sur Rfi.



Le président de la Fsf ajoute que « l’assemblée générale a décidé d’ouvrir une nouvelle page. Nous espérons passer à une autre étape, améliorer ce qui a été fait », a-t-il expliqué.



Me Senghor a par ailleurs rappelé qu’on doit aussi, « aujourd’hui, avec cette étape qui marque le départ » du président, lui rendre « hommage » pour tout ce qu’il a fait.



« On s’est beaucoup appesanti sur la durée de ses mandats, mais on doit aussi s’attarder sur ses réalisations pour voir qu’avec lui, la Caf a fait un grand bond », a-t-il soutenu.



Le malgache Ahmed Ahmed a été élu nouveau président devant le Camerounais qui régnait depuis 1988.