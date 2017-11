La députée Aïda Mbodj regrette la situation en Libye et déplore le comportement de l’Etat du Sénégal La députée Aida Mbodj s’est indignée de la situation qui prévaut en Libye et a dénoncé ce trafic humain qu’elle qualifie « innommable vestige d’un autre âge ». Elle se prononçait ce samedi, lors d’une séance plénière sur le projet de l’adoption de budget 2018 du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Novembre 2017 à 22:33 | | 0 commentaire(s)|

« Au moment où le monde s’émeut de ce qui se passe en Libye, permettez-moi d’exprimer ma déception et mes critiques à l’endroit de l’Union africaine. Monsieur le ministre des Affaires étrangères Sidiki Kaba, il a fallu l’alerte de CNN pour qu’on se lève et dénonce ce qui se passe en Libye, un trafic humain innommable vestige d’un autre âge… Car, ce n’est pas la première fois que ce commerce est dénoncé. Je vous renvoie au livre de cette brave écrivain sénégalaise, Fatou Diome », dixit la députée Aida Mbodj, qui s’indigne de la situation qui prévaut en Libye.



Elle ajoute : « L’Organisation internationale des migrations-OIM en avril dernier, avait fait savoir que la traite des humains était de plus en plus fréquente chez les passeurs mais personne n’a réagi. En conséquence, Monsieur le ministre, je voudrais introduire une requête auprès de la délégation de mon pays pour que la question soit privilégiée dans les débats du prochain Sommet Union africaine – Union Européenne (UE), qui se tiendra à la fin du mois en Côte d’Ivoire ».









Thierno Malick Ndiaye

