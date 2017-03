La députée Fatou Thiam dément catégoriquement son audience avec Macky Sall

Une « certaine presse en ligne » , a diffusé l'information selon laquelle la Présidente de Alur (Alliance libérale pour l’unité et la république) aurait été reçue par le Président Macky Sall !



Jointe au téléphone, la députée Fatou Thiam dément catégoriquement cette information et d’ajouter que des personnes malintentionnées veulent salir son honneur par rapport à ses prises de position à l’encontre de Khalifa Sall !



Et Fatou Thiam de conclure par ces mots : "Je suis crédite et digne, je ne suis pas un pigeon voyageur !"