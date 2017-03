La deuxième étape du combat contre Khalifa Sall, une délégation spéciale pour la mairie de Dakar

Les faits à lui reprochés à tort ou à raison, étant suffisamment graves, ce serait une utopie de croire qu'on laissera Khalifa Sall continuer à diriger la mairie de Dakar tant convoitée par le pouvoir en place.



Même si Khalifa Sall est placé en détention préventive, il reste quand même le maire de Dakar. Ce n'est qu'en cas de condamnation qu'il devra démissionner pour être remplacé par un autre conseiller municipal, dans les mêmes conditions qu'il a été élu.



Autrement dit, pour placer la mairie de Dakar sous délégation spéciale, les pouvoirs publics doivent épuiser toutes les voies légales. Et les partisans du Président Macky Sall ne lésinent pas sur les moyens et les déclarations pour éloigner définitivement Khalifa Sall de la mairie de Dakar.



A souligner qu'une délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l'Etat dans le département dans un délai de huit jours à compter de la dissolution, de l'annulation définitive des élections, de l'acceptation de la démission ou de la constatation de l'impossibilité de constituer le conseil municipal.



Les apéristes n'ont jamais digéré que la capitale Dakar soit dirigée par un opposant qui ne cache plus son ambition de conduire une liste aux législatives contre la volonté de son propre parti. Mieux, l'APR qui a toujours perdu la capitale face à Khalkifa Sall, ne souhaite pas mordre à nouveau la poussière à quelque deux ans de la présidentielle pour laquelle Khalifa Sall a déjà affiché ses ambitions, faire face à Macky Sall.



Et dans les prochains jours, les apéristes donneront le signal pour exiger la mise sous délégation spéciale de la mairie de Dakar et porter ainsi l'estocade finale à Khalifa Sall.



source: walfquotidien