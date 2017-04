La diaspora française en Afrique a choisi Emmanuel Macron

La diaspora française en Afrique se « désintéresse-t-elle » de la politique ? C’est ce que semble montrer les chiffres de la participation, bien en dessous des 78,5% de la France. L’abstention dépasse les 50% en Centrafrique et à Madagascar et atteint même 63% en Guinée.



En tête des sept pays consultés, on retrouve le même nom, celui d’Emmanuel Macron. Mais à Alger, Rabat, et Kigali c’est Jean-Luc Mélenchon qui arrive second. François Fillon, termine lui deuxième à Antananarivo, Bangui, Conakry et Cotonou.



Marine Le Pen en revanche, ne semble pas avoir convaincu les Français résidant en Afrique. Elle se classe parmi les derniers candidats dans les pays consultés.



En Centrafrique, Nathalie Artaud compte un seul et unique supporteur. Personne en revanche n’a voté pour Nicolas Dupont-Aignan ni pour Philippe Poutou à Kigali où 130 Français ont déposé leur bulletin dans l’urne.