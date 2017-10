La disparition de "Baye Peulh" est une "peine profonde" pour le peuple sénégalais (L. Coulibaly)

La disparition du comédien Oumar Ba dit « Baye Peulh » vendredi à la suite d’une maladie, est « une peine profonde » pour le peuple sénégalais qui avait « tant d’admiration et d’amour pour celui dont le génie et l’inspiration ne furent jamais au repos », indique un communiqué du ministère de la Culture relayé par l’APS.



« La disparition de ce grand homme de théâtre au talent universellement révélé, est une peine profonde pour le peuple sénégalais qui avait tant d’admiration et d’amour pour celui dont le génie et l’inspiration ne furent jamais au repos », estime notamment le département de tutelle du défunt.



Aussi, on ajoute de même source, que « c’est avec une profonde consternation que la famille culturelle tout entière a appris le décès à Dakar, le vendredi 6 octobre 2017, de notre compatriote Oumar Ba dit Baye Peulh, artiste comédien qui a grandement contribué au rayonnement du théâtre sénégalais ».



« C’est une énorme perte pour le patrimoine culturel sénégalais », a souligné le service de communication du ministère de la Culture qui, présente ses "vives condoléances à la famille éplorée et prie pour le repos éternel" de l'illustre disparu.