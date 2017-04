La durée de validité de la carte nationale d’identité prorogée jusqu’au 30 juin

La durée de validité de la carte nationale d’identité, arrivée à expiration, vendredi à minuit, a été prorogée jusqu’au 30 juin 2017 par un décret présidentiel, a appris l’APS.



Dans sa livraison de samedi, le journal Le Soleil écrit qu’"un nouveau décret présidentiel a prolongé la validité des cartes d’identité nationales numérisées jusqu’au 30 juin 2017, soit trois mois supplémentaires".



"Le gouvernement a décidé de proroger le délai de validité des anciennes cartes pour faciliter l’exécution des tâches de tous les jours qui requièrent une identification officielle" renseigne l’astre de Hann.



Cela est d’autant plus important que "beaucoup de nos compatriotes, bien qu’ayant rempli les formalités pour l’obtention de la nouvelle carte d’identité biométrique de la Cedeao, n’ont pas encore reçu le précieux sésame" écrit Le Soleil.

Les nouvelles cartes d’identité seront en même temps des cartes d’électeur, rappelle le journal, faisant siennes les informations du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo qui relève que "le chiffre de 4 millions (d’inscrits) a été dépassé depuis plus d’un mois".



"Nous tirons vers le nombre de 6 millions pour les inscriptions. Aujourd’hui, à la date du 22 mars, nous avions exactement 5.127.262 inscrits. Et l’on a encore du temps car les inscriptions vont se poursuivre jusqu’au 23 avril" avait dit le ministre devant les députés lors de la dernière séance de questions orales au gouvernement.



APS