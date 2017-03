La famille de «Thialé » craint pour sa vie à Rebeuss

Apres les cas de morts de prévenus notés à Rebeuss et dans certains postes de police ces temps-ci au Sénégal, a famille de Mansour Diop alias « Thialé » craint pour la vie de ce dernier. En garde-à-vue au Commissariat central de Dakar, le sus nommé a confié à ses parents qu’il n’a pas subi de torture ni de la part des policiers qui ont procédé à son arrestation ni de la part des enquêteurs de la police centrale.

« Il a pris le commissaire comme témoin et moi. Les policiers qui l’ont arrêté ne lui ont fait aucun mal, de même que les enquêteurs qui se chargent de son dossier. Il est sain et sauf », a-t-il confié à son père, venu lui rendre visite lundi dernier.



Cependant, sa famille craint pour sa vie à Rebeuss, où il sera bientôt acheminé. Comme ce fut le cas pour Boy Djinné et d’autres détenus fugitifs.



Selon sa sœur qui met en garde les autorités, son frère ne souffre d’aucune maladie tout ce qui lui adviendra sera de la responsabilité des agents de la prison de Rebeuss.



Rappelons que Mansour Diop s’est évadé en prison le 29 décembre 2015. Mais son évasion ne dura que 14 mois avant qu'il ne soit arrêté à nouveau.

