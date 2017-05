Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici La famille royale britan­nique publie un nouveau cliché de la prin­cesse Char­lotte Rédigé par leral.net le Mardi 2 Mai 2017 à 01:21 | | 0 commentaire(s)| Kensing­ton Palace a publié une nouvelle photo de la petite Char­lotte qui fêtera ses deux ans ce mardi 2 mai.

Ce mardi 2 mai, la prin­cesse Char­lotte d’An­gle­terre fêtera ses deux ans. A la veille de cet anni­ver­saire, la famille royale a tenu à parta­ger une nouvelle photo de la fille de Kate et William via le compte Twit­ter de Kensing­ton Palace. Sur le cliché, qui rencontre déjà un beau succès sur la toile, on découvre la demoi­selle habillée d’un joli petit pull en laine de couleur jaune pous­sin et coif­fée d’un petit nœud dans les cheveux, dans la rési­dence fami­liale de Anmer Hall, dans le comté du Norfolk en Angle­terre.

La photo a été prise par la mère de Char­lotte, la duchesse de Cambridge elle-même, et a fait craquer les inter­nautes qui ne cessent depuis plusieurs heures de poster de jolis compli­ments à l’at­ten­tion de la petite prin­cesse. Certains n’ont d’ailleurs pas manqué de souli­gner la ressem­blance de Char­lotte avec son arrière grand-mère Eliza­beth II.

« La famille royale souhaite tous vous remer­cier pour les gentils messages qu'elle a reçus et espère que vous aimez autant qu'elle cette photo », a égale­ment précisé Kensing­ton Palace dans un autre tweet. Et on a hâte de décou­vrir l’al­bum photos souve­nir de la petite fête d'anni­ver­saire qui devrait sans doute se dérou­ler au palais !





