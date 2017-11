Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici La fille aînée de Beyoncé et Jay-Z impressionne par son attitude Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Novembre 2017 à 19:04 | | 0 commentaire(s)| Cela fait déjà quelques mois que la famille de Jay-z et Beyonce s’est agrandie avec la venue au monde des jumeaux. L’on se souvient encore de l’annonce qu’avait faite la diva sur son compte Instagram dès le premier cri de ses deux bébés. Mais cette venue au monde des jumeaux a été vécue de façon toute particulière pour Blue Ivy, la fille aînée de la famille Carter.

Ce sont ses grands parents : Tina Knowles et Richard Lawson qui ont tout dévoilé lors d’une interview qu’ils ont accordée il y a quelques jours à la chaîne Enter­tain­ment Tonight . D’après ce confrère, « Blue Ivy est une super sœur. Elle n’a que cinq ans mais ça l’a fait grandir et l’a rendue plus mature. » a déclaré Tina Knowles et Richard Lawson de renchérir: » elle est beaucoup plus calme. Elle a compris qu’il fallait qu’elle partage son royaume. » Pour une fillette de 5 ans c’est très impressionnant comme habitude.

Profitant de cette occasion, les grands parents de la petite Blue Ivy ont également donné les nouvelles des jumeaux « Ils vont très bien. Ils sont magnifiques et très drôles. Je n’ai jamais eu de jumeaux autour de moi mais c’est tellement mignon. C’est vraiment différent d’avoir deux bébés d’un seul coup. Un garçon et une fille. Ce sont deux personnalités opposées »

Beyoncé pour sa part a décidé de jouer la carte de la discrétion depuis son accouchement. Elle prend soin de ses nouveaux-nés, loin du crépitement des flashs et des projecteurs. Elle souhaite préserver le plus possible son intimité et celle de son clan comme elle l’a toujours fait.





