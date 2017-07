La fille d'Hillary Clinton mouche une journaliste de FoxNews

Chelsea Clinton n'a pas du tout apprécié les propos d'une journaliste de FoxNews et le lui a bien fait voir sur Twitter.



Il a beaucoup été reproché à Hillary Clinton de tout faire pour devenir Présidente des Etats-Unis. Depuis sa défaite face à Donald Trump, la femme de Bill Clinton passe du temps avec ses petits-enfants et boit du vin français. Sa fille, Chelsea, a récemment pris sa défense sur les réseaux sociaux, face à une journaliste de FoxNews, et elle n'y a pas été de main morte.



En effet, cette journaliste explique qu'Hillary Clinton était "littéralement prête à vendre sa fille... Littéralement prête à la vendre pour devenir Présidente." Ambiance. Chelsea Clinton est tombée sur cet extrait, et n'a pas hésité à y répondre de la plus belle des manières : "Non, elle ne l'aurait jamais fait. Je n'ai jamais douté, et j'ai toujours su que j'étais la partie la plus importante de sa vie. Maintenant, en tant que maman, je suis plus reconnaissante que jamais envers ma maman." Bien répondu.



Aidée par le Chardonnay...



Le 26 mai dernier, invitée au Wellesley College, université dans laquelle elle a fait ses études, pour la remise des diplômes, Hillary Clinton avouait : "Tout ne s'est pas exactement passé comme prévu, mais vous savez quoi ? Ca va quand même. J'ai pu passer du temps en famille, et notamment avec mes super petits-enfants. Il y a eu des grandes promenades en forêt... J'ai pu ranger mes placards à vêtements aussi. Et puis je ne vais pas vous mentir, le Chardonnay a beaucoup aidé aussi..."







source: Voici