La fratrie Daouda Dia-Harouna Dia: Pourquoi Macky Sall est si populaire et intraitable au Fouta? La tournée économique du président de la République a démontré la popularité monstrueuse du Président Macky Sall dans le Fouta en passant par Orkadiéré, Kanel et dans le Bossea et tous les villages environnants. Daouda Dia, maire de Orkadiéré, et aussi premier questeur à l’Assemblée nationale et son frère "milliardiaire" Harouna Dia y sont pour quelque chose. D’ailleurs, Daouda Dia, par ailleurs, coordonnateur départemental de l’Alliance pour la République (Apr) de Kanel est revenu sur l’historique des relations chastes et fraternelles entre son frère, le milliardaire Harouna Dia et le Président de la République, Macky Sall. D’ailleurs, Macky Sall a été ému dans son discours d’accueil en rappelant les relations exceptionnelles entre les deux hommes et le Président a même fait le déplacement jusqu’à la maison familiale pour saluer la mère de Daouda Dia et de Harouna Dia qu’il a appelée notre maman.

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mars 2017 à 19:19







