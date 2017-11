La grosse confession de Me Wade : « J’ai commis beaucoup de pêchés mais Dieu va me pardonner » Me Abdoulaye Wade ne s’est pas limité à défoncer les petits-fils des fondateurs des confréries très intéressés, selon lui par l’argent, en allant présenter ses condoléances à Sidy Lamine Niasse.

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Novembre 2017 à 07:48 | | 0 commentaire(s)|

Il en a profité pour faire une grosse confession. « Je prie toujours Dieu pour qu’il me pardonne mes péchés. J’en suis conscient ; j’en ai commis beaucoup », a-t-il avoué.

Toutefois, il s’est voulu rassurant par rapport à ses derniers jours sur terre. « Je suis sûr qu’il va me pardonner parce que j’ai toute ma vie, cherché à faire du bien », fait-il savoir.







