Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici La jet-setteuse Paris Hilton ultra décolletée au Festival Coachella Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Avril 2017 à 21:29 | | 0 commentaire(s)| Comme chaque année, Paris Hilton est à Los Angeles pour assister au festival Coachella. Rayonnante et ultra sexy, elle est venue accompagnée de son petit ami, Chris Zylka.

Qui se fera remarquer pour cette nouvelle édition de Coachella ? Le célèbre festival de Los Angeles a commencé et le défilé de stars aussi. Alors que Kylie Jenner hésite encore entre une chevelure jaune fluo ou un carré effet mouillé violet, Paris Hilton a déjà réussi son arrivée à l'événement musical du printemps. Avec un look très coloré, impossible de manquer la jet-setteuse de 36 ans.



Grande habituée du festival californien, elle aime multiplier les styles. Pour son premier jour, Paris Hilton a misé sur une longue robe multicolore et pour être à l'aise, une paire de ballerines. Le hic, c'est que ses chaussures étaient bien trop plates pour la longueur de sa tenue. Du coup, la jeune femme devait relever sa robe pour éviter de marcher dessus. Mais bon, ce ne sont pas ses ballerines qui ont attiré tous les regards. Paris Hilton avait décidé de se la jouer Ariana Grande en portant un serre-tête avec des oreilles de chat fleuries. Et pour ne pas avoir trop chaud, elle a opté pour un maxi décolleté, jusqu'au nombril. Très pratique pour peaufiner le bronzage.









Accueil Envoyer à un ami Partager