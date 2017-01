La jeunesse républicaine de Yoff s’érige en bouclier pour défendre Abdoulaye Diouf Sarr. Celle-ci est montée au créneau pour prendre la défense du ministre de la Gouvernance locale, Abdoulaye Diouf Sarr.



Qui, dernièrement est attaqué de toutes parts par ses camarades de parti. A la suite du communiqué des conseillers municipaux dénonçant la « gestion scandaleuse du maire Abdoulaye Diouf, élu grâce à leur engagement et l’approbation de la commune », la jeunesse républicaine de Yoff s’est érigée en bouclier pour prendre la défense du ministre de la Gouvernance locale.



« Depuis un certain temps, un groupe de conseillers au nombre de 7 avec à sa tête Abdoul Pascal Fall, tente de semer la zizanie par des propos diffamatoires à travers la presse. Nous, jeunes de la COJER de Yoff, nous ne pouvons tolérer de tels agissements d’un groupuscule de personnes à l’ambition démesurées, qui cherche à noircir les réalisations du maire de Yoff », a mis en garde Babacar Mbengue, coordonnateur de la Cojer de Yoff et de la Coalition Benno Bokk Yakkar qui poursuit que tout cela est peine perdue. Car, dit-il, depuis l’accession d’Abdoulaye Diouf SARR à la tête de la commune, Yoff a changé de visage.



«Plusieurs réalisations sont à son actif. Nous pouvons citer le quai de pêche qui a été inauguré tout récemment. Ce joyau fait aujourd’hui la fierté de tous les Yoffois. Grâce à ce quai, plusieurs emplois seront créés », a soutenu Babacar Mbengue.Qui précise et martèle que « Abdoul Pascal Fall n’est pas habilité à parler au nom des jeunes de la COJER de Yoff. »



Mieux, il précise que La Cojer de Yoff ne saurait cautionner encore moins valider des rumeurs distillées « par des hommes qui n’osent pas afficher clairement leurs ambitions politiques parce qu’illégitimes. » Babacar Mbengue et ses camarades ont félicité et encouragé Abdoulaye Diouf Sarr avant de lui renouveler leur soutien et leur engagement à l’accompagner durant sa mission. Cette mise au point faite, la Jeunesse républicaine de Yoff, s’engage à assurer une victoire éclatante de la coalition Benno Bokk Yakarlors des législatives.



Source Libération