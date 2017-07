La légende du football nigérian, Nwankwo Kanu révèle comment sa femme a sauvé sa vie La légende du football, Nwankwo Kanu, a rappelé le jour où sa femme Amara, lui a sauvé la vie, et s’est occupée de lui jusqu’à ce qu’il retrouve la santé.

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Juillet 2017 à 15:45 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir mis leurs trois enfants au lit, la légende d’Arsenal et sa femme étaient sur le point de s’endormir, mais le battement de cœur de l’ancien attaquant empêchait Amara de fermer les yeux.



Elle se souvient:" Son battement de cœur sonnait beaucoup plus fort que la normale. J’écoutais sa poitrine et ça semblait étrange".



Plus d’une décennie auparavant, Kanu a eu besoin d’une opération de sauvetage d’une chirurgie à cœur ouvert, après avoir été diagnostiqué avec un défaut de valvule cardiaque.



« Elle disait que je devais faire des diagnostics, alors j’ai écouté ses conseils ».



Amara, âgée de 30 ans, a eu le sentiment que quelque chose n’allait pas, et a insisté pour que son mari se fasse diagnostiquer.



Nwankwo Kanu, maintenant âgé de 40 ans, témoigne: « Elle disait que je devais faire des diagnostics, alors j’ai écouté ses conseils ».



Et Amara, qui dirige une entreprise de décoration d’intérieur, a eu raison, parce que son cœur avait effectivement subi d’autres dommages, selon les médecins, et qu’il avait besoin d’une seconde opération.



« C’était la même valve défectueuse », dit-elle. « C’était comme une bombe à retardement. C’est juste une de ces choses que nous avons eu la chance de découvrir », a-t-elle ajouté.



Non seulement, elle a sauvé sa vie, Amara s’est aussi occupée de lui et a écrit un livre intitulé Healthy Living with Amara Kanu (Mode de vie sain avec Amara Kanu) inspiré par sa bataille pour remettre son mari sur les pieds.





Afrikmag

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook