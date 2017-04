La lettre de félicitations du Professeur Iba Der THIAM à Macky SALL, suite à l'octroi de la nationalité française aux Tirailleurs sénégalais

Docteur d’État (Sorbonne)

Ancien Ministre

Ancien 1er Vice-président de l’Assemblée Nationale

Député

Coordonnateur général du Projet « Histoire générale du Sénégal des origines à nos jours » (HGS)

Président du Comité pour la valorisation des archives de Thiaroye 44 (COVART 44)



Villa 5257 SICAP Liberté IV

Tél./Fax : (00221) 33 824 07 57/(00221) 77 653 31 53

DAKAR (Sénégal)





Dakar, le 22 Avril 2017



A

Son Excellence,

Monsieur Macky Sall,

Président de la République du Sénégal

DAKAR





Monsieur le Président de la République,

Le 15 avril 2017, le Président de la République française, son Excellence Monsieur François Hollande, accordait la nationalité à vingt-huit Tirailleurs sénégalais. Il a promis de l’accorder à tous ceux résidant en France et qui en feraient la demande. C’est l’aboutissement heureux d’un combat que les tirailleurs eux-mêmes, leurs familles, leurs amis, ont toujours mené.

Ce combat a été soutenu par leurs camarades Anciens Combattants Français qui ont toujours exprimé une solidarité agissante, comme jadis face à l’ennemi. Ils ont été de tous les combats pour la réhabilitation mémorielle des Tirailleurs et pour le recouvrement de leurs droits, à l’image du colonel (er) Maurice Rives. A tous ceux-là, nous adressons nos félicitations pour le pas qui vient d’être franchi.

C’est aussi, Monsieur le Président de la République, le symbole du succès de la politique que vous menez, avec efficacité, discrètement, mais obstinément, auprès des autorités françaises.



En effet, après la réception historique d’une copie des archives numérisée de Thiaroye dont vous avez bien voulu confier l’expertise au comité que je préside, le Président de la République française vous a solennellement promis la remise prochaine de deux mille (2000) photos numérisées de Tirailleurs sénégalais de la Seconde Guerre mondiale. Cela va permettre de mieux connaître l’histoire des Tirailleurs sénégalais, de valoriser et de vulgariser davantage cette mémoire enfouie dans les méandres de l’oubli.



Pour rendre hommage à ces Héros, qui comptent parmi les bâtisseurs du Monde Libre, vous n’avez pas hésité, Monsieur le Président de la République, à créer un site internet logé au Palais de la République, pour conférer plus d’efficacité à votre action. C’est aussi dans cet esprit que vous avez instruit les services concernés d’inscrire le site de Thiaroye dans le parcours du tourisme mémoriel. Vous n’hésitez pas également à encourager tous ceux qui œuvrent pour que justice soit rendue aux Tirailleurs Sénégalais.



C’est comme cela qu’il faut comprendre et saluer la distinction que vous avez accordée à notre compatriote Madame Aïssata Seck, initiatrice de la pétition qui a motivé la décision du Président François Hollande, en l’élevant au grade de Chevalier dans l’Ordre national du Lion. De retour d’un voyage en France où vous avez assisté à la commémoration du Débarquement de Provence de 1944, vous avez invité les chercheurs à promouvoir l’histoire des Tirailleurs qui reste encore méconnue en grande partie.



Pour tout cela, Monsieur le Président de la République, nous vous exprimons notre reconnaissance. Nous restons, plus que jamais, disposés à vous accompagner dans cette politique mémorielle qui commence à porter ses fruits.



Au nom de toute la communauté intellectuelle, universitaires et tradionnistes confondus, chargée de la réécriture de l’Histoire générale du Sénégal, des origines à nos jours, et au nom du Comité pour la valorisation des archives de Thiaroye 44, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Président de la République, nos très vives félicitations pour l’ensemble de votre action et pour les résultats déjà obtenus dans ce combat mémoriel.



Professeur Iba Der Thiam