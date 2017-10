La liste complète des 30 finalistes pour le ballon d’or France Football a révélé hier (lundi) les noms des 30 finalistes nommés pour le Ballon d’Or 2017. Une liste dévoilée tout au long de la journée, dans laquelle figure Neymar ainsi que les Français N’Golo Kanté, Antoine Griezmann, Karim Benzema et Kylian Mbappé. Sadio Mané et Pierre Emrick Aubameyang sont aussi de la fête.

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Octobre 2017

La liste complète des nommés :

Neymar (PSG)

Luka Modric (Real Madrid)

Paulo Dybala (Juventus Turin)

Marcelo (Real Madrid)

N’Golo Kanté (Chelsea)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Luis Suarez (FC Barcelone)

Jan Oblak (Atlético de Madrid)

Dries Mertens (Naples)

Philippe Coutinho (Liverpool)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Robert Lewandowski (Bayern Munich)

Edin Dzeko (AS Rome)

Harry Kane (Tottenham)

David De Gea (Manchester United)

Antoine Griezmann (Atlético Madrid)

Toni Kroos (Real Madrid)

Gianluigi Buffon (Juventus Turin)

Sadio Mané (Liverpool)

Radamel Falcao (Monaco)

Lionel Messi (FC Barcelone)

Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund)

Edinson Cavani (PSG)

Mats Hummels (Bayern Munich)

Karim Benzema (Real Madrid)

Kylian Mbappé (PSG)

Leonardo Bonucci (AC Milan)

Isco (Real Madrid)

Eden Hazard (Chelsea)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

