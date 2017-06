Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici La liste des invités au mariage de Messi Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Juin 2017 à 17:27 | | 0 commentaire(s)|

Rosario sera le centre du monde ce week-end pour le mariage très attendu de Lionel Messi et de sa compagne Antonella Roccuzzo. C’est dans leur ville natale que les deux tourtereaux vont se dire oui et célébrer leur alliance dans l’hôtel Casino Pullman City.

Selon El Mundo Deportivo, l’ensemble des coéquipiers de la Pulga au Barça sera présent, de Ter Stegen à Neymar en passant par Gerard Piqué, Iván Rakitic, Sergio Busquets, Andrés Iniesta, Luis Suárez, Javier Mascherano, Jordi Alba sans oublier les Français Lucas Digne, Samuel Umtiti et Jérémy Mathieu.

Pas de Ronaldo sur la liste

En plus de l’équipe actuelle, beaucoup d’anciens blaugranas sont également conviés comme Ronaldinho, Deco, Césc Fábregas ou Xavi. Des compatriotes de Messi devraient également faire le déplacement et faire partie des 250 personnes présentes : Agüero, Lavezzi ou Di María. Pas de trace en revanche de Cristiano Ronaldo. Il aurait de toute façon eu une bonne excuse puisqu’il dispute actuellement la Coupe des Confédérations avec sa sélection en Russie.



source: Yahoo





Accueil Envoyer à un ami Partager