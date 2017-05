La loi mannequin contre l'anorexie, enfin publiée

19

Initialement, le projet de loi prévoyait un IMC minimal pour pouvoir exercer la profession de mannequin mais il avait été modifié pour redonner sa place au médecin du travail et élargir l'examen à d'autres paramètres. Les troubles du comportement alimentaire touchent 600.000 jeunes en France (dont 40.000 anorexiques) et sont la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans, après les accidents de la route.

Espagne, Israël et Italie, des pays déjà engagés

A l'étranger, Madrid a été la première capitale européenne à prendre des mesures, interdisant en septembre 2006 les mannequins en dessous d'un IMC de 18 au

, grand rendez-vous de la mode madrilène. Il ne s'agit toutefois pas d'une législation nationale. En Israël, la loi "Photoshop" de 2012 interdit de présenter une publicité avec un mannequin qui semble trop maigre, d'engager comme mannequin une personne trop maigre (avec un IMC inférieur à 18,5) et d'utiliser un logiciel de retouche pour amincir sans le préciser. L'Italie ne s'est pas dotée d'une loi mais les grandes agences de mannequins interdisent aux mannequins de défiler si leur IMC est inférieur à 18,5.