La maîtresse d’école goréenne de Foundiougne

Lorenzo Italia a effectué un rapprochement certainement judicieux entre cette photographie (source Gallica) prise en 1890 à l’école maternelle de Foundiougne, qui porte en légende les noms de Marie Monnet, institutrice et de Rose Benga, adjointe, et la mention suivante : « Une jeune femme wolof francophone, fille d’un employé de commerce, recrutée avec un traitement de 1000 francs par an, a ouvert à l’école maternelle de Foundiougne et a reçu comme prime d’assiduité un petit coupon de tissu d’une valeur de 1,50 francs. On lui a trouvé plus tard une adjointe originaire de Gorée payée 600 francs par an » (source : « Ernest Noirot, un administrateur colonial hors normes », de Philippe David). Bien que je ne les ai pas retrouvées dans leurs généalogies respectives, je confirme la très grande probabilité qu’il s’agisse bien de ces deux femmes, car ce sont des patronymes incontestablement goréens.





senegalmetis.com