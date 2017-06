La maman de ces deux enfants sourit avec joie sur cette photo, mais ce qui se cache sous la table est la preuve d'une tragédie ! Il y 5 ans, une violente tornade frappait la ville d'Henryville dans l'Indiana. Stephanie Decker et sa famille sont passés proches de la mort, ce jour-là. Mais cette mère de famille courageuse a pris une décision héroïque qui va sauver la vie de ses deux enfants...

Quand la tornade commençait à devenir trop violente, Stephanie prend la décision d'emmener ses enfants dans le sous-sol afin de les protéger.

"La maison toute entière tremblait. J'ai commencé à prendre peur que les fenêtres se brisent", explique Stephanie.

Elle décide alors d'enrouler ses enfants dans une couverture et s'allonger sur eux pour leur servir de bouclier humain. La tornade qui souffle à plus de 280 kilomètres\heure traverse la maison et l'arrache de ses fondations.

"J'étais couverte de briques et de pierres"' C'est alors qu'une énorme poutre tombe du plafond. Au lieu de libérer ses enfants et éviter la poutre, Stephanie préfère la laisser tomber sur elle pour les protéger.

Elle aperçoit ensuite un pilier qui menace de tomber sur la tête de sa fille. Stephanie tente alors se débloquer pour la sauver. Dans l'opération, elle se casse huit côtes et se perfore un poumon mais parvient à la sauver.

Miraculeusement, ses deux enfants sont sains et saufs grâce aux sacrifices de leur maman! Les deux jambes de Stephanie ont été broyées et elle a dû se faire amputer.

"Je n'y repense pas" dit-elle. "Je ne changerais ce que j'ai fait pour rien au monde. Les choses arrivent pour une raison. Je devais agir" déclare-t-elle.

Bravo à elle pour son courage! Ses enfants peuvent être fiers d'avoir une maman aussi extraordinaire! Ils lui doivent la vie.







