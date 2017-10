Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici La maman prend en photo l'infirmière qui soigne sa fille atteinte du cancer, le message qu'elle écrit fait le tour du monde. Rédigé par leral.net le Lundi 30 Octobre 2017 à 00:14 | | 0 commentaire(s)| Le cancer est l'une des pires choses au monde. Surtout quand il touche des enfants.





Au départ, Shelby et Jonathan pensait que leur fille Sophie souffrait d'asthme ou d'allergies quand elle avait des difficultés pour respirer.

Mais les examens médicaux ont révélé que le situation était bien plus grave...



Et pour cause, Sophie a été diagnostiquée avec un cancer. Pendant des mois, la petite fille a suivi des traitements de chimiothérapie à l'hôpital.

Malgré son combat et son courage, le cancer a continué de se développer.

Au bout d'un certain, cela a affecté sa capacité à marcher, à manger et à se servir de ses mains.



Sa maman Shelby a décidé de documenter le combat de sa fille contre le cancer. La page Facebook intitulé "Sophie The Brave" a rapidement gagné en popularité jusqu'à atteindre 12 000 membres!

L'une de ses publications a été particulièrement été appréciée. Tout particulièrement par les parents d'enfants malades qui ont connu la même expérience.

Dans son message, Shelby remercie chaleuresement le personnel hospitalier dont les infirmières:

"Vous savez conforter notre enfant mais vous savez aussi nous réconforter nous aussi. Vous êtes toujours aimable et vous vous sentez toujours impliquées." écrit Shelby. *



"Vous mettez votre vie de côté pour vous occuper des enfants des autres. Même quand ce n'est pas votre patiente, vous venez voir ma fille. Vous souriez quoi qu'il arrive. Vous êtes attentionnés, vous vous asseyez à côté de moi et vous écoutez. Vous vérifiez comment je vais moi aussi" ajoute la mère de famille.

"Nous ne saurions exprimer toute notre gratitude envers vous. Nos enfants n'auraient pas ce dont ils ont besoin sans vous. Sans vous, les mères de famille deviendraient complètement folles. Vous sauvez nos enfants et nous ne pourrions rien faire sans vous" conclut-elle.

Un magnifique hommage à ces courageux infirmiers et infirmières. Bravo à elle, pour ce message magnifique!





