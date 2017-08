La maquette du projet de la cité des Affaires de l’Afrique de l’Ouest présentée au Président Macky Sall

Au cours de cette rencontre, un mémorandum d’entente entre le Sénégal et le Maroc a été conçu dont la faisabilité confiée à la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) du Sénégal, à l’Apix et la Caisse des Dépôts et de Gestion du Maroc. La rencontre a permis d’approfondir les études, surtout dans les volets de l'aménagement et de financement du projet.