La mère d'Emmanuel Macron sort de son silence après la victoire de son fils

On n'a, en effet, connu la mère du nouveau chef de l'Etat que par le biais de déclarations d'écrivains. Car même Emmanuel Macron était dans la réserve quant à ses parents, alors qu'il était plutôt loquace lorsqu'il fallait évoquer sa femme Brigitte ou sa grand-mère Manette. "C'est une histoire un peu mystérieuse. Il n'en parle pas, jamais. On sait que ça ne se passe pas très bien, on sait que ce n'est pas l'amour fou", confirmait le journaliste Bernard Pascuito au micro d'Europe 1.



A l'origine de la bisbille, la relation entre Emmanuel Macron et celle qui est devenue son épouse en 2007, Brigitte - un couple que sa maman n'a d'abord pas vu d'un très bon oeil en raison des 24 ans qui séparent les amoureux. "C'est sûr, on n'a pas fait 'Chic alors !'", a ironisé Françoise Noguès auprès d'Anne Fulda, auteur du livre Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait. Heureusement, la mère du président élu a finalement mis la querelle de côté et s'est aujourd'hui réconciliée avec sa belle-fille. "La mère d'Emmanuel sait que son fils a trouvé l'équilibre", a justifié Anne Fulda.



