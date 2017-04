Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici La mère de Beyoncé "excitée" à l'idée d'être grand-mère à nouveau​ Rédigé par leral.net le Samedi 29 Avril 2017 à 23:04 | | 0 commentaire(s)|

La mère de Beyoncé, Tina Knowles, a confié à la télévision américaine être impatiente à l'idée d'accueillir les jumeaux de la chanteuse et Jay-Z. Bientôt, le clan Knowles s'agrandira ! Beyoncé et son mari Jay-Z attendent des jumeaux, dont l'accouchement est imminent. Si les parents sont surexcités, c'est aussi le cas des grands-parents ! En effet, sa mère de la chanteuse et son nouveau mari Richard Lawson, qu'elle a épousé il y a deux ans, ont répondu aux questions de Mario Lopez aux Studios Universal à Hollywood pour Extra TV. Au présentateur, la matriarche a confié : "C'est la plus belle chose au monde. Je suis si excitée !" Le sexe des bébés ? Si une récente apparition de l'artistes ont attisé les rumeurs comme quoi ce serait des garçons, Tina affirme ne pas savoir.

Sa préférence ? "Je serai heureuse dans les deux cas", a-t-elle déclaré. Interrogée à propos du déroulement de la grossesse de sa fille, elle explique que Beyoncé "se sent très bien".

Une grossesse annoncée en février Pour rappel, Beyoncé a annoncé sa grossesse début février sur son compte Instagram, en publiant une photo d'elle, posant devant une énorme couronne de fleurs, cachée sous un voile vert, en soutien-gorge bordeaux et culotte bleue. Déjà, à ce moment-là, les internautes voyaient dans le choix de la couleur des sous-vêtements de la star un indice sur le sexe des enfants... A suivre.





