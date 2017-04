La métallurgie au Sénégal

Le professeur Hamady Bocoum, archéologue et ancien directeur de l’IFAN, a mis en lumière l’importance historique de la métallurgie du fer dans la société sénégalaise. Il a réalisé en 1986 une première thèse sur le sujet intitulée « L’histoire technique et sociale de la métallurgie du fer dans la vallée du fleuve Sénégal » dans laquelle il a étudié la chaîne opératoire du fer dans ses contextes sociaux, économiques et politiques et mis en évidence l’importance du contrôle des fourneaux.



Il a également démontré que le préjugé défavorable des forgerons était relativement récent et consécutif à l’introduction massive par les colons de barres de fer, en tant que monnaie d’échange. Il a aussi montré que les techniques très avancées en usage dans la vallée du fleuve dès le VIIIe siècle, ne seraient adoptées en France qu’au XVIIe siècle. Enfin, il a participé au groupe de travail institué par l’Unesco « Les routes du fer », qui a démontré que le la métallurgie du fer avait été inventée en Afrique.



