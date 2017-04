La mode Ada Ada: Un style Ibo en pleine expansion africaine

Les fêtes, autres célébrations et mariages sont les occasions parfaites pour porter les habits traditionnels en Afrique. La tendance en ce moment est la tenue Ada ada venu du Nigeria et qui est composée d’un haut et d’un pagne ibo assortie d’un grand foulard. Une longue robe aussi fera l’affaire.



Quelle classe pour la femme qui la porte ; elle sera la reine de la fête et tout le monde n’aura d’yeux que pour elle. La tendance gagne désormais dans toutes les communauté et l’expansion des couturiers dans toute l’Afrique aide à régler le problème. Pas besoin de se dénuder pour dire qu’on est in. Il faut s’habiller classe et distinguée. Ce n’est pas tout. Les bijoux en forme de grosses perles viennent apporter la touche finale. C’est la tendance ; pourquoi résister !



source: tendancespeoplemag