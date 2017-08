Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici La motarde la plus sexy d'Instagram, se tue sur son engin préféré Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Août 2017 à 18:12 | | 0 commentaire(s)|

Olga Pronina, connue pour ses esca­pades désha­billées à moto sous le pseudo Monika42 sur Instagram, a trouvé la mort à la suite d'un terrible acci­dent de la route en Russie.



Sur Instagram, ses 200.000 follo­wers la connais­saient sous le pseudo de Moni­ka9422, mais en réalité, elle s'ap­pe­lait Olga Pronina. Cette passion­née de vitesse a trouvé la mort, ce lundi 31 juillet, lors d'un terrible acci­dent de la route à Vladi­vos­tok (sud-est de la Russie).



Selon le Daily Mail, Olga Pronina était au guidon de sa moto lorsqu'elle en a perdu le contrôle et est allée percu­ter très violem­ment une barrière. Un choc très violent qui a coupé en deux sa moto et l'a tuée sur le coup.



Bikini, twerk et tenues légères



Olga Pronina, 40 ans et coif­feuse de profes­sion, offrait fréquem­ment à ses fans des aperçus très sexy de sa passion pour la moto. Elle troquait régulièrement la combi­nai­son inté­grale pour des tenues beau­coup plus légères.



Sur de nombreux posts publiés sur son compte Insta­gram, on peut ainsi voir Olgra Pronina poser en bikini sur une moto, ou bien se livrer à un twerk en mini-robe bleue tout en pilo­tant une énorme BMW. Une passion pour la moto qui lui aura coûté la vie.







