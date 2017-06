La nouvelle méthode des voleurs de voitures Des individus ciblent les vendeurs particuliers et volent la voiture en l'essayant!

Mercedes classe C, BMW série 1: l’enquête n’en est qu’à ses débuts, mais les vols lors d’essais de voitures d’occasion sont un phénomène bien réel. Si vous vendez votre voiture, quelques conseils de prudence ne sont pas de trop !



Les voleurs procèdent d’une manière bien précise. Via les petites annonces ou de sites internet spécialisés, les voleurs contactent des particuliers qui tentent de vendre leurs voitures.



Trois Roumains ont été placés dernièrement sous mandats d’arrêts à Liège pour ce type de vols.



source:sudinfo

