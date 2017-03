La patate douce japonaise, le nouvel anti-âge à piquer aux stars

A l'aide de ces deux photos capturées à un an d'intervalle, l'héroïne d' "X-Men : Apocalypse" explique :



"Toutes les personnes qui me connaissent vous le diront, j'adore la recherche. Convaincue qu'il existe des moyens naturels pour garder la peau jeune, je me suis beaucoup renseignée sur le sujet. Qui a dit que les hommes étaient les seuls qui se bonifiaient en prenant de l'âge ? Voici 4 astuces que j'ai mises en pratique cette année et qui m'ont aidée à garder un visage ferme et une belle peau".



Si les premiers conseils d'Olivia sont déjà connus de tous (faire du sport ou redessiner ses sourcils), son ultime recommandation, elle, a de quoi nous intriguer : intégrer la patate douce japonaise à son alimentation quotidienne.



Un aliment riche en acide hyaluronique

"Les patates douces japonaises sont hautement concentrées en acide hyaluronique, qui aide à lutter contre l'apparition des rides. Je sais qu'il existe des pilules à base d'acide hyaluronique, mais je suis certaine que le meilleur moyen d'en retirer tous les bénéfices, c'est de le consommer grâce aux aliments dans lesquels il est naturellement présent".



Exit les compléments alimentaires et les piqûres de botox pour rajeunir. Pour ne pas se retrouver avec des expressions figées et des effets secondaires inattendus, on mise tout sur des techniques naturelles comme la patate douce japonaise.