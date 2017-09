La photo du Président Macky Sall devant l’hôpital Dalal Jamm, indigne les facebookeurs

A la devanture de l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, trône une énorme photo du Président Macky Sall. Un fait dénoncé sur sa page Facebook par Moussa Athié. « Jamais culte de la personne du Président n’a été autant noté au Sénégal. De Senghor à Wade, on n’a jamais vu la photo d’un Président sénégalais à la devanture d’un hôpital. Macky Sall a vraiment franchi le Rubicon, avec cette photo de plus de 5m à l’entrée de l’hôpital Dalal Jamm de Guediawaye, pourtant construit par le Président Abdoulaye Wade qui n’a d’ailleurs jamais songé à y mettre sa photo.



Une attitude digne des dictateurs nord-coréens. Même Yahya Jammeh n’avait pas atteint ce niveau de culte de sa personne », a déclaré Athié, dont le post a été aimé par 201 personnes, partagé par 22 personnes et commenté par 35 personnes au moment où nous écrivons ces lignes.



Des commentaires qui dénoncent quasiment tous ce « culte de la personne » qui n’épargne même pas les hôpitaux. Pour eux, c’est indécent de chercher des voix jusque dans les hôpitaux. Certains ont même fait très fort, en assimilant Macky à des références mondiales en termes de culte de la personnalité, comme le président coréen Kim Jung II, dont la photo trône sur tous les édifices du pays, ou encore Mobutu.



Sur plus de 30 commentaires, seuls 5 sont favorables au chef de l’Etat. C’est derniers trouvent que Macky Sall n’y est certainement pour rien. Et que ce sont des zélés qui ont dû mettre sa photo à cet endroit. Ce qui est très plausible. Le DG de Dakar Dem Dikk, Moussa Diop s’y était également essayé, mais a enlevé les photos dès que Macky a tapé du poing sur la table.







Les Echos