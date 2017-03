La photo et la vidéo censurées de Nicki Minaj à Paris

Nicki Minaj a encore fait parler d'elle ce weekend durant le défilé d'Haider Ackermann, en arborant une tenue sulfureuse qui dévoilait entièrement l'un de ses seins.

Nicki Minaj aime faire parler d'elle à n'importe quel prix. Alors quand une occasion se présente, pourquoi la refuser?



La rappeuse n'a en effet pas hésité à arborer une tenue qui dévoilait entièrement l'un de ses seins lors du défilé Haider Ackermann à la Paris Fashion Week, attirant ainsi tous les regards. Et même si son téton était couvert, il ne restait finalement que très peu de place à l'imagination.



Sans surprise, la tenue de Nicki Minaj se démarquait par rapport aux tenues sobres de ses voisines Caroline de Maigret et Lou Doillon, ou encore par rapport à celles des mannequins du défilé, résolument d'un autre registre; Haider Ackermann avait en effet mis à l'honneur un style plutôt androgyne, aux coupes épurées très éloignées de la sulfureuse tenue de la chanteuse. Mais au vu des différents clichés qu'a postés Nicki Minaj, la rappeuse ne semble pas peu fière d'elle; que du contraire!