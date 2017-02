La place Jean-Louis Turbé : il existe à Dakar une place oubliée au 63 boulevard Djily Mbaye

Cette adresse correspond à l’hôtel-restaurant l’Astoria, non loin du cercle mess des officiers. En montant les escaliers de l’établissement, on peut voir en haut à gauche (invisible depuis la rue) une plaque indiquant la « Place Jean-Louis Turbé ». Jean-Louis Turbé est un personnage très intéressant, que nous avons mentionné il y a quelques jours. Il fut président de la Chambre de Commerce de 1924 à 1946, année de sa mort, et construisit d’ailleurs ce bâtiment qui, avant l’Astoria, abritait un restaurant marocain.