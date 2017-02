La plainte de Timis contre certains membres de l`opposition: Un simple coup de bluff ?

L’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye assure n’avoir pas encore reçu l’une des plaintes annoncées par Me El Hadji Diouf et son client, Franck Timis, contre les opposants qui dénonçaient le rôle de ce dernier dans le secteur des hydrocarbures.



Il dit : «On s’en réjouissait parce qu’on attendait ça pour pouvoir disposer d’une tribune qui aurait permis de livrer beaucoup de détails. Malheureusement, nous constatons qu’elle n’arrive toujours pas, cette plainte. Et nous continuons d’espérer…»



L’homme d’affaires d’origine roumaine avait menacé de poursuites judiciaires ses détracteurs, des membres de l’opposition et de la société civile. Ces derniers le soupçonnent d’avoir réalisé des plus-values indues dans la cession des permis d’exploitation des gisements de pétrole récemment découverts au Sénégal.



(Source : Enquête)