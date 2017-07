"La police française reste en alerte, elle peut intervenir à chaque fois que de besoin", prévient le consul à Paris, Amadou Diallo

«Tout est fin prêt. On a reçu l'intégralité du matériel électoral. Pour 75 bureaux de vote dans toute la juridiction de Paris, ce n'était pas évident. Pour Paris, il y a 64 bureaux de vote», a déclaré le consul général du Sénégal à Paris.



C'était samedi soir lors d'un point de presse tenue au Palais des congrès de Montreuil, où se déroule le vote pour les Sénégalais inscrits dans la juridiction de Paris.



Côté sécurité, Amadou DIALLO assure que toutes les dispositions sont prises pour un déroulement du vote.

«Les gendarmes ont pris les dispositions et ils seront appuyés par des équipes extérieures (...) Les dispositions sécuritaires sont prises aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. La police française est en alerte. Elle pourra intervenir à chaque fois que de besoin. Nous avons prévu tout ce qu'il faut pour que cela puisse se passer très rapidement et dans les meilleurs conditions, sécuriser le vote, sécuriser les électeurs et sécuriser aussi l'image du Sénégal.



«Cette fois-ci nous avons prévu des dispositions rigoureuses de sécurité pour que les gens sortent après avoir voté. Ceux qui ont l'encre indélébile au doigt, n'auront pas le droit de rester dans le centre. On ne va pas les obliger, on va les supplier de partir pour laisser la place aux autres», a précisé le consul.