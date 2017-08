La police met fin à la marche de Manko Taxawu Senegaal, Bart’ et Cie plus déterminés que jamais

La marche de la coalition Manko Taxawu Senegaal a été écourtée par la police à coup de lacrymogènes. Les compagnons de Barthélémy Dias et Bamba fall ont été obligés de mettre fin à la balade « victorieuse » pour faire face à la presse.



Dénonçant l’acte, ils n’ont pas manqué de crier fort leur détermination face à ce qu’ils voient comme « un hold-up électoral ». Selon eux donc, les citoyens dakarois ont, encore une fois, bel et bien fait confiance à l’édile de Dakar emprisonné à Rebeuss, Khalifa Sall.



C’est dans ce sillage qu’interviendra Barthélémy Dias qui, face à la presse, a répété sa posture de toujours. Pour le maire de Mermoz Sacré-Coeur, « Khalifa Sall est un détenu politique » et « la coalition Manko Taxawu Seegaal a gagné Dakar mais la mouvance présidentielle veut faire un hold-up électoral. Nous n’accepterons pas cela ».



Les résultats du scrutin de ce dimanche n’ont pas eu le don de calmer les ardeurs chez Bart’ et cie. Pis encore, ceux-là semblent déterminés à mener le combat jugeant qu’il y a lacunes dans tout le processus électoral et qu’une envie de triche y est clairement sentie.



SeneNews

