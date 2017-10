La police obligée de faire la lumière à propos d'une photo montrant un chat avec un visage d'humain.

Sur les documents qui montraient la créature, on pouvait y voir un animal ayant un corps de chat, mais sans poil. Quant à sa tête, celle-ci avait quelques poils et un visage humanoïde.



Sinon, la créature avait des dents acérées ainsi que de grosses griffes au bout de chaque patte.



Évidemment, de telles images ont alerté bien des gens qui ont signalé l'existence de la créature aux policiers. De plus, des rumeurs racontaient que la créature était maintenue dans un laboratoire.







Alors que la police aurait pu ignorer ce vent de panique, celle-ci a plutôt préféré de s'adresser à la population afin d'expliquer qu'il ne s'agissait que d'une mauvaise blague faite par des internautes.



On ignore quelle était la créature, mais la théorie la plus plausible est qu'il s'agirait d'un modèle sculpté à partir de silicone.



Toutefois, disons-le, les images et la vidéo sont quand même très troublantes. Souhaitons que la ou les personnes derrière cela, aient des contrats grâce à ce travail réussi!