"La posture du ministre du Travail, Mansour Sy est antirépublicaine", selon Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du Cusems Le Cadre Unitaire Syndical des Enseignants du Moyen Secondaire ( CUSEMS) a entretenu devant la presse que leur compte a été bloqué, il y a de cela presque 3 ans. « Et cela est injuste », annonce leur secrétaire général Abdoulaye Ndoye qui s’est prononcé ce matin, lors d’une conférence de presse à Cité Soprim, dans la banlieue de Dakar.

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Janvier 2017 à 14:05 | | 0 commentaire(s)|

Pour Abdoulaye Ndoye, ce blocage révélait au grand au jour les méthodes cavalières d’autorités qui, arrivées au pouvoir en clamant les principes républicains, les ‘’piétinaient’’ juste pour fragiliser notre structure.



« Nous dénoncions la duplicité d’autorités qui contestaient notre statut de représentant légal de notre syndicat consacré pourtant par le quitus N°001890/MINT/DGAT/DLP du 17 mars 2014 par lequel, le ministre du Travail de l’intérieur en charge de la gestion des associations et partis politiques, validait les changements intervenus à la tête de notre organisation suite au congrès du 22 septembre 2013 », a fait savoir le secrétaire général du CUSEMS, Abdoulaye Ndoye.



Lui qui déplore le comportement du ministre de l’Education nationale et le ministre du Travail. Qui, selon lui, sont en train de piétiner un document officiel délivré par qui de droit comme si nous n’étions pas dans un Etat de droit. « Cette posture antirépublicaine trahissait une volonté sournoise de casser notre organisation », a-t-il martelé.



« Le jugement n° 1649 rendu le 22 novembre 2016 par la deuxième chambre commercial du tribunal de Grande Instance Hors classe est venu conforter la décision du ministère de l’Intérieur en désignant Abdoulaye Ndoye, Ndogo Sarr, Meissa Ndong, et Amadou Oumar Sow à l’issue du congrès du 22 septembre 2013 respectivement comme secrétaire général, secrétaire général adjoint, secrétaire administratif et trésorier général, et sont par voie de conséquence, les seuls habilités à diriger et à engager le syndicat en déboutant ceux qui nous contestaient le statut de représentants légaux du syndicat de leur demande d’annuler le congrès du 22 septembre 2013 et de toutes celles subséquentes, en les condamnant aux dépens », explique le secrétaire général qui magnifie le travail de la justice.



Mais par contre, il demande que l’on dénonce les manœuvres des collaborateurs directs du Ministre du Travail, Mansour Sy qui est le maitre d’œuvre de l’organisation des élections de représentativité pour les syndicats du secteur de l’éducation et de la formation. « Le ministre du travail cherche à déstabiliser notre organisation syndical dont le leadership, l’autonomie mais aussi la combativité dérangent », regrette M. Ndoye.



« Le Cusems considère que le ministre Mansour Sy est disqualifié pour organiser les élections de représentativité dans le secteur de l’éducation », a soutenu leur secrétaire général qui exige d’ailleurs la publication de la liste des candidatures.



Pour finir, Abdoulaye Ndoye fait savoir que le combat va continuer et le Cusems va déposer dès aujourd’hui, un préavis de grèves parce que l’Etat n’a pas respecté de nombreux points d’accord du protocole de 2014, qui est repris dans le Pv du 05 mai 2015.



Il ajoute : « le Cusems, fidèle à sa valeur, poursuivra inlassablement sa mission de défense des intérêts matériels et moraux des enseignants du moyen secondaire et au-delà de tous les acteurs du système éducatifs en général.



Thierno Malick Ndiaye, journaliste Reporter choc



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook